مقتل 8 مسلحين بإطلاق نار في باكستان

إسلام أباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني في بيان أمس، أن 8 مسلحين، على الأقل، لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الكوماندوز العسكرية الباكستانية بالقرب من الحدود الأفغانية، وذلك بعد أسبوع من مقتل 4 من الشرطة في تفجير في المنطقة نفسها، وأفاد البيان بوقوع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجيش والمسلحين عندما داهمت القوات أحد المخابئ في مقاطعة وزيرستان الجنوبية، مضيفاً أن جندياً على الأقل قتل في إطلاق النار. وكثف الجيش الباكستاني عملياته بعدما قتل مفجر انتحاري من طالبان 84 شخصاً على الأقل، كان أغلبهم من رجال الشرطة، في مسجد داخل مقر الشرطة بمدينة بيشاور في يناير الماضي.

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة الباكستانية 11 شخصاً من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب البلاد. وأوضحت الشرطة، أن المعتقلين ينتمون إلى «حركة طالبان باكستان»، وتم نقلهم إلى مركز أمني لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت إرهابياً متورطاً بعمليات قتل مستهدفة، راح ضحيتها سبعة أشخاص، بينهم مسؤول في شرطة كراتشي.