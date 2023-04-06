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انتشال مهاجرين من بحر المانش قبالة فرنسا

أرشيفية
7 ابريل 2023 02:41

ليل (وكالات) 

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أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ نحو 40 مهاجراً في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى انجلترا بزورقين صغيرين، بينهم 3 أطفال انتشلوا في حالة انخفاض كبير في حرارة الجسم.
وقالت الإدارة البحرية لبحري المانش والشمال في بيان إن السلطات الفرنسية أنقذت في عمليتين متتاليتين أمس الأول، 28 شخصاً و13 شخصاً على التوالي وأحضرتهم إلى الشاطئ.
وأوضحت أن زورق دورية تابعاً للبحرية الفرنسية رصد وجود غرقى في المياه قبالة بولوني سور مير «الشمال»، وأرسل زورقاً سريعاً قام بانتشال 28 شخصاً كانوا جميعاً في المياه. وأضافت أن بين هؤلاء 3 أطفال وبالغاً كانوا يعانون من انخفاض حرارة الجسم وتولت إدارة الطوارئ معالجتهم. بعيد ذلك، أنقذت سفينة تابعة للبحرية قارباً آخر كان يواجه صعوبات وانتشلت 13 شخصاً. وعبر نحو 46 ألف شخص بحر المانش في 2022 في قوارب صغيرة. ولقي 5 أشخاص حتفهم وفقد 4 آخرون في رحلات العبور الخطرة هذه، حسب أرقام الإدارة نفسها.

فرنسا
بحر المانش
انجلترا
المهاجرون
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