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«الصحة العالمية»: رفع طوارئ «كورونا» هذا العام

أرشيفية
7 ابريل 2023 02:41

جنيف (وكالات)

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أعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس، أنه يتوقع أن ترفع المنظمة حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كورونا، في وقت ما هذا العام، من دون أن يقدم إطاراً زمنياً محدداً.
وتواصل المنظمة اعتبار «كوفيد-19» حالة طوارئ صحية عامة، ذات اهتمام دولي منذ أكثر من 3 أعوام بعد تقييمها الأصلي.
وأضاف مدير المنظمة: «أرى أننا سنتمكن من رفعها هذا العام»، ومن المقرر اجتماع لجنة الخبراء الخاصة بحالة الجائحة، مايو المقبل.
وتخلت الصين عن اشتراط خضوع القادمين إليها للحجر الصحي وسمحت باستئناف السفر عبر حدودها مع هونج كونج، وقررت إنهاء العمل بآخر ما تبقى من قيودها المفروضة في إطار سياسة «صفر-كوفيد» التي بدأت تفكيكها على نحو مفاجئ في أوائل ديسمبر بعد احتجاجات كبيرة.
وخسرت شركات الطيران عشرات المليارات من الدولارات في 2020 و2021 بسبب الجائحة، إلا أن السفر الجوي يشهد تعافياً بعض الشيء جعل بعض المطارات تجد صعوبة في مواكبته.

منظمة الصحة العالمية
تيدروس جيبريسوس
كورونا
كوفيد 19
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