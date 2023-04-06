ميقاتي يعلّق على إطلاق صواريخ من لبنان نحو إسرائيل

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الخميس، رفض لبنان «أي تصعيد عسكري» من أراضيه، بعد ساعات من إعلان إسرائيل إطلاق 34 صاروخاً على الأقل من جنوب لبنان باتجاهها.

وشدّد ميقاتي، في بيان عقب استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، على «إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان»، موضحاً أن بلده «يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم».

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، أنّ أكثر من 30 صاروخاً أُطلقت عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه أراضيها الشمالية، في قصف أوقع جريحاً وأضراراً مادّية.

وقال ميقاتي إن الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين»، مجدداً تأكيد التزام بلاده بالقرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عام 2006 ويؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.