الجمعة 7 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ميقاتي يعلّق على إطلاق صواريخ من لبنان نحو إسرائيل

العثور على صواريخ في لبنان قبل إطلاقها إلى إسرائيل
7 ابريل 2023 01:41

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الخميس، رفض لبنان «أي تصعيد عسكري» من أراضيه، بعد ساعات من إعلان إسرائيل إطلاق 34 صاروخاً على الأقل من جنوب لبنان باتجاهها.
وشدّد ميقاتي، في بيان عقب استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، على «إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان»، موضحاً أن بلده «يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم».
وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، أنّ أكثر من 30 صاروخاً أُطلقت عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه أراضيها الشمالية، في قصف أوقع جريحاً وأضراراً مادّية.
وقال ميقاتي إن الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين»، مجدداً تأكيد التزام بلاده بالقرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عام 2006 ويؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى
دعوات لـ«ضبط النفس» بعد استهداف إسرائيل بصواريخ من لبنان
المصدر: وكالات
نجيب ميقاتي
لبنان
صواريخ
إسرائيل
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الاقتصادي
تراجع تكاليف الغذاء العالمية للشهر الـ12 على التوالي
اليوم 14:06
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
الاقتصادي
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
اليوم 13:52
شعار "الهلال"
الإمارات
"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية
اليوم 13:46
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
اليوم 13:21
"ناسا" تختار "سبايس اكس" لمهمتها المأهولة إلى القمر
دنيا
"سبايس اكس" تُجري أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"
اليوم 13:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©