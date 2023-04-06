خمسة قتلى بهجوم إرهابي في مالي

قتل خمسة أشخاص، اليوم الخميس، في جنوب مالي بهجوم استهدف نقطة مراقبة نفذه إرهابيون، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال المسؤول، الذي لم يشأ كشف هويته، إن موقع "نوسومبوغو"، الذي يبعد عشرات الكيلومترات شمال العاصمة باماكو، هاجمته فجرا "مجموعة إرهابية مسلحة".

ولفت إلى مقتل دركيين اثنين وشرطي ومدنيين اثنين أحدهما سائق سنغالي.

تشهد مالي أعمال عنف إرهابية منذ سنوات. واتسع نطاق العنف من شمال البلاد إلى وسطها وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة، صدر أخيرا، أن 1277 مدنيا قتلوا العام الفائت في أعمال عنف. ويتجاوز هذا العدد ضعف ما سجل في العام الذي سبقه.