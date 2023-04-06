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أوكرانيا تتكتم على توقيت وموقع هجوم الربيع

جندي أوكراني يطلق قذيفة
7 ابريل 2023 01:05

رفض مسؤول أوكراني بارز، الخميس، تقديم أي معلومات حول "هجوم الربيع" ومكانه وتوقيته.
وقال أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني، في مقابلة إذاعية "على الأكثر ثلاثة إلى خمسة أشخاص" يعرفون الخطط.
وأضاف أن "المعلومات المتعلقة بمكان وموعد وكيفية بدء عمل جهة أو أخرى على الأرض مقصورة على دائرة صغيرة".
وأوضح أن أي تصريحات عن الهجوم قد لا تكون بالضرورة صحيحة.
وأكد دانيلوف "متى ستبدأ إجراءات عسكرية محددة، وعمليات عسكرية معينة، هذه معلومات قاصرة على عدد محدود للغاية من الأفراد".
وقال أمين مجلس الأمن القومي إن الأوكرانيين سيعرفون "عندما تسير الأمور".
وأشار إلى أن خطط شن هجوم واسع النطاق قد اكتملت بالفعل. وقال "ضعوا ذلك في بالكم".
ومن المتوقع على نطاق واسع حدوث هجوم في الربيع، في المستقبل المنظور، مع امتلاك القوات الأوكرانية الآن أسلحة أثقل ودبابات من الغرب.
ويتوقع البعض قيام الجيش الأوكراني بعملية تقدم إلى مدينة "ميليتوبول" الساحلية، ما يقسم القوات الروسية، غير أن الجيش الروسي عزز مواقعه الدفاعية بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية لصد الهجوم المتوقع.

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المصدر: وكالات
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