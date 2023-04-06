أطباء يكشفون عن المرض الذي يعاني منه برلوسكوني

كشف أطباء، اليوم الخميس، عن الأمراض التي يعاني منها رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني الموجود حاليا في العناية المركزة.

وقال الأطباء إن برلوسكوني يعاني من سرطان الدم والتهاب في الرئة.

وأُدخل قطب الإعلام والسناتور، البالغ 86 عاماً، إلى وحدة أمراض القلب في "مستشفى سان رافاييلي" في مدينة ميلانو الأربعاء، بسبب مشاكل في الجهاز التنفّسي.

وقال الأطباء، في بيان "يخضع برلوسكوني حاليا للعلاج في قسم العناية المركزة من التهاب في الرئة"، وقد تم تشخيص إصابته بـ"ابيضاض الدم النقوي المزمن"، وهو نوع نادر من سرطان الدم يصيب كبار السن.

وأفاد ألبرتو زانغريلو الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء الأسبق ورئيس وحدة العناية المركزة للقلب في "مستشفى سان رافاييلي" وفابيو شيشيري رئيس قسم أمراض الدم في المستشفى بأن السرطان الذي يعاني منه برلسكوني في "مرحلة مزمنة ثابتة" ولم يتحول بعد إلى "سرطان دم حاد".

كان وزير الخارجية أنطونيو تاجاني قد صرح لإذاعة "راي أونو"، أنّه تحدّث إلى طبيب برلوسكوني، مضيفاً "أخبرني أنّ سيلفيو برلوسكوني أمضى ليلة هادئة وأنّ حالته مستقرّة".

وأضاف تاجاني أن برلوسكوني في حالة جيدة تمكنه من إجراء مكالمات هاتفية.

وقال فيديل كونفالونييري، أحد أقرب أصدقاء برلوسكوني ورئيس مجموعة "ميديسيت" التلفزيونية التابعة له، خلال مغادرته المستشفى بعد ظهر الخميس "نحن أكثر تفاؤلا (...) اليوم (هو) أفضل بكثير".

وقالت وسائل إعلام إيطالية إنّ برلوسكوني نُقل، بشكل طارئ الأربعاء، بعدما عانى صعوبات في التنفّس وانخفاض مستوى الأكسجين في الدم، ممّا أدى إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي لديه.

والشهر الماضي، أمضى الملياردير، الذي يقود حزب "فورتسا إيطاليا" اليميني المشارك في الائتلاف الحاكم حالياً في إيطاليا، أربعة أيام في المستشفى ذاته، بسبب معاناته من مشاكل في القلب وفقاً لوسائل إعلام إيطالية، قبل أن يخرج من المستشفى الخميس الماضي.

وقال في رسالة، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة "لقد استأنفت العمل بالفعل... مستعدّ ومصمّم على الالتزام، كما فعلت دائماً، من أجل البلد الذي أحب".

ونشر الأحد صورة له وهو يبتسم أمام مساحة كبيرة مزروعة بزهور الأقحوان في فيلته في "أركور" الواقعة في شمال إيطاليا.