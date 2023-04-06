لافروف يصل إلى تركيا لبحث اتفاق تصدير الحبوب

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا، اليوم الخميس، وفق ما أفاد مسؤول تركي.

ومن المقرّر أن يلتقي لافروف، غدا الجمعة، نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو على مأدبة إفطار في العاصمة أنقرة.

ويجري وزير الخارجية التركي محادثات حول قضايا عدّة من بينها مستقبل اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر ممرّ آمن في البحر الأسود.

كما سيشارك في مؤتمر صحفي مع تشاوش أوغلو ويلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تقيم علاقات جيدة مع جارتيها في البحر الأسود روسيا وأوكرانيا، تدفع لاستئناف محادثات السلام بينهما على أمل البناء على جهودها الدبلوماسية التي بدأتها العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان قبيل الزيارة، إنّه "رغم تعقيد الوضع الدولي، فإنّ الحوار السياسي الروسي-التركي مستمرّ على مستوى رئيسي البلدين في المقام الأول".

ولافروف، الذي زار تركيا آخر مرة في يونيو الماضي، سيبحث مع المسؤولين الأتراك اتفاقية الحبوب التي قالت الخارجية الروسية إنّ موسكو وافقت على تمديدها "لمدة 60 يوما أخرى في بادرة حسن نية".

من جهتها، ضغطت تركيا من أجل تمديد مدته 120 يومًا، وفقًا لبنود الاتفاقية الأصلية.

وأوكرانيا واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم.

وسمح الاتفاق، الذي توسطت فيه أتركيا والأمم المتحدة في يوليو 2022، بتصدير أكثر من 25 مليون طن من الحبوب.

لكنّ موسكو تشترط تنفيذ اتفاقية ثانية بشأن تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية رغم العقوبات الغربية.