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الكونجرس يتسلّم تقريراً عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان

الجيش الأميركي يجلي مدنيين من مطار كابول أثناء الانسحاب من أفغانستان (أرشيفية)
6 ابريل 2023 23:04

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنّه سلّم الكونجرس الأميركي تقريراً سرّياً طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عامًا من الوجود الأميركي في أفغانستان.
وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنّ ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب" وإنّ "الرئيس (جو) بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأميركيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة". 
وقالت الإدارة الأميركي، في التقرير، إنه "لا توجد مؤشرات على أن مزيدًا من الوقت أو مزيدً من المخصصات المالية أو مزيداً من الأميركيين" كان من الممكن أن يغير المسار بشكل جذري.
في ملخص التقرير الذي رفعت عنه السرية وسُلّم إلى الكونجرس، يشدد البيت الأبيض على أن إدارة الرئيس جو بايدن فعلت كل ما في وسعها.
وانسحبت القوات الأميركية من أفغانستان 30 أغسطس 2021 وأدى ذلك إلى سيطرة حركة طالبان على الحكم.
وأضافت الإدارة الأميركية في التقرير أنه "بعد أكثر من 20 عامًا، وأكثر من 2 تريليون دولار أميركي، وقيام جيش أفغاني قوامه 300 ألف عنصر، تشير السرعة والسهولة التي سيطرت بها طالبان على أفغانستان إلى عدم وجود سيناريو، باستثناء حضور أميركي دائم وموسع بشكل كبير، كان من شأنه أن يغير المسار".
كانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقا مع طالبان في عهد سلف بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لسحب جميع القوات الأميركية.

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المصدر: وكالات
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