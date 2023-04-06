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مسؤول أميركي كبير يطالب بمحادثات مع الصين

علما الصين وأميركا
6 ابريل 2023 22:03

أكد جاي شامبو وكيل وزارة الخزانة الأميركي للشؤون الدولية، أهمية انخراط الولايات المتحدة والصين في حوار، قبل أيام من اجتماع وزراء مالية دول العالم في واشنطن في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ونقلت وسائل إعلام عن شامبو قوله، أثناء المشاركة في مؤتمر للمنتدى الدولي للمؤسسات النقدية والمالية، اليوم الخميس، إنه لا يمكن استمرار غياب الحوار بين الصين والولايات المتحدة.
وأضاف أن الولايات المتحدة والصين تحتاجان للحديث بينهما، ليس فقط لوجود موضوعات ثنائية، وإنما لأنهما جزء كبير من العالم.
وقال "إننا نحتاج إلى القدرة على التواصل والمحادثات حول الموضوعات في سياق متعدد الأطراف".
وتابع المسؤول الأميركي حديثه قائلاً إن من المفيد أن يعرف كل طرف كيف يفكر الطرف الآخر، بشأن الاقتصاد العالمي والصدمات الاقتصادية الداخلية وكيفية التعامل معها، "ولأننا أكبر اقتصادين في العالم، من المفيد إجراء محادثات".
وبالنسبة للاقتصاد العالمي، قال شامبو إن الأمور الآن أفضل كثيراً مما كانت عليه منذ ستة أشهر. فمنذ آخر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، كان هناك حديث كبير في العالم عن الركود الحتمي للاقتصاد، في إشارة إلى الاجتماعات نصف السنوية السابقة للصندوق والبنك.

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