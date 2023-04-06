روسيا تعلن صد توغل أوكراني داخل أراضيها

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها صدت مجموعة "مخربين" أوكرانيين حاولوا التوغل داخل أراضيها عبر منطقة "بريانسك" الحدودية التي اعتقل فيها طيار أوكراني أمس الأربعاء.

وأفاد ألكسندر بوغوماز حاكم المنطقة، عبر تطبيق "تلغرام"، أن "قوة حرس الحدود في جهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة بريانسك أحبطت محاولة توغل في الأراضي الروسية قامت بها مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية من عشرين عنصراً قرب قرية سلوتشوفسك".

وتابع أن "وحدات من القوات المسلحة الروسية ووحدات من قوات حرس الحدود فتحت النار على العدو".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الواقعة، في وقت لاحق، وتحدثت عن مجموعة من 15 شخصاً.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي "خلال الاشتباك، هُزم العدو بنيران المدفعية... تفرقت المجموعة التخريبية، وبعد تكبدها خسائر، تراجعت إلى الأراضي الأوكرانية. ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الروسي".

وأعلنت أجهزة الأمن الروسية، أمس الأربعاء، توقيف طيار أوكراني بعد تحطم طائرته الصغيرة قرب قرية في منطقة "بريانسك".

ومطلع مارس الماضي، أعلنت السلطات الروسية عن عملية توغل في منطقة "بريانسك" قامت بها مجموعة آتية من أوكرانيا فتحت النار بحسب أجهزة الأمن على سيارة، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة طفل.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قوات الأمن "ببذل كل ما بإمكانها لضمان سلامة السكان.