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لبنان يفكّك صواريخ جاهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل

صاروخ جاهز للإطلاق في جنوب لبنان
6 ابريل 2023 21:51

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الخميس، أن وحداته عثرت على عدد من الصواريخ التي كانت معدّة للإطلاق في محيط بلدتين في جنوب البلاد، بعد ساعات من إطلاق صواريخ من المنطقة ذاتها باتجاه إسرائيل.
ووصفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان الوضع بأنه "خطير للغاية"، وحضّت الجانبين على "ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد".
وقال الجيش اللبناني، في بيان، إنه عثر "على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتي زبقين والقليلة" في قضاء صور، موضحاً انه "يجري العمل على تفكيكها". ونشر صوراً تظهر صواريخ ومنصات مثبتة بين أشجار زيتون.
وفيما أفاد الجيش عن إطلاق "عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين" باتجاه إسرائيل، أعلنت السلطات الإسرائيلية رصدها إطلاق 34 صاروخاً على الأقل من لبنان باتّجاه أراضيها، 25 منها اعترضتها دفاعات الجيش الإسرائيلي الجوية بينما سقطت خمسة صواريخ على الأقلّ في مناطق مأهولة، ما أسفر عن سقوط جريح وأضرار ماديّة.

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وقال أحد سكان بلدة "القليلة"، متحفظاً عن ذكر اسمه، إنه سمع دوي إطلاق أكثر من 15 صاروخاً من محيط البلدة، قبل أن ترد إسرائيل باستهداف مواقع إطلاق النيران.
وردّاً على سؤال، قال متحدّث عسكري إسرائيلي إنّ الجيش "لم يردّ حتّى الآن" على مصادر النيران.
وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان "حرص لبنان على الهدوء والاستقرار" في الجنوب.
ويأتي التصعيد على جانبي الحدود على خلفية توتر أعقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك في القدس.
وأثار اقتحام باحاتي المسجد الأقصى موجة تنديد عربية ودولية واسعة، خصوصا أنها تأتي في خضم شهر رمضان الذي يعتكف فيه مسلمون عادة في المسجد الأقصى ويؤدون فيه الصلاة ليلاً.

المصدر: آ ف ب
لبنان
صواريخ
إسرائيل
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