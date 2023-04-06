مقتل 4 مدنيين بقصف على مدينة في شرق أوكرانيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية الحكومية أن أربعة مدنيين قتلوا في قصف مدفعي، اليوم الخميس، استهدف مدينة دونيتسك في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من شرق أوكرانيا.

قالت الوكالة، نقلا عن مراسل لها، إن مرآب سيارات في حي "كاليننسكي" في المدينة تعرض للقصف.

ودونيتسك هي كبرى مدن المنطقة الأوكرانية التي تحمل الاسم ذاته، لكنها لا تزال قريبة من خط المواجهة في الأزمة الحالية مع أوكرانيا وتتعرض بانتظام لقصف القوات الأوكرانية.

في هذه الأثناء، تتواصل الهجمات في منطقة باخموت الصناعية في أوكرانيا باستخدام المدفعية وقاذفات القنابل، وفقا للقيادة العسكرية في كييف.