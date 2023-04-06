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اليابان تبحث عن مفقودين على متن هليكوبتر عسكرية تحطمت في البحر

اليابان تبحث عن مفقودين على متن هليكوبتر عسكرية تحطمت في البحر
6 ابريل 2023 20:02

قالت اليابان اليوم الخميس إن جهود الإنقاذ جارية لتحديد موقع أي ناجين بعد سقوط إحدى طائراتها الهليكوبتر العسكرية وعلى متنها عشرة أشخاص في البحر بالقرب من مياكوجيما التي تكون جزءا من سلسلة جزر أوكيناوا جنوب غرب البلاد.

وقال الجنرال ياسونوري موريشيتا قائد القوة البرية للدفاع الذاتي في إفادة صحفية إن طائرة نقل القوات يو.إتش60، المعروفة باسم بلاك هوك، اختفت من على شاشات الرادار بعد مغادرتها قاعدة القوة البرية للدفاع الذاتي في مياكوجيما.

وأضاف موريشيتا أن الطائرة كانت تحلق في دورية فوق المياه المحيطة بمياكوجيما خلال مهمة استطلاع جوية.

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وقال رئيس الوزراء الياباني في تعليقات بثتها هيئة الإذاعة اليابانية إن أولوية الحكومة الآن هي إنقاذ من كانوا على متن الطائرة.

ويبحث خفر السواحل الياباني وسفن الجيش، التي حددت موقع حطام الطائرة في المياه، الآن عن أفراد طاقم الطائرة وعددهم أربعة إضافة لستة ركاب.

المصدر: رويترز
اليابان
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