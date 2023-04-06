تأثر قطاع النقل في فرنسا مجددا بالاحتجاجات على إصلاحات نظام التقاعد

تسبب محتجون ومضربون في تجدد حالة الاضطرابات التي تشهدها خطوط النقل في فرنسا، اليوم الخميس، وذلك بعد إجراء محادثات غير مثمرة بين النقابات العمالية والحكومة بشأن إصلاح نظام التقاعد في البلاد. وأفادت تقارير بأن المتظاهرين في باريس أعاقوا إمكانية الوصول إلى جزء من مطار شارل ديجول، كما تم إغلاق الطرق والجامعات في مواقع مختلفة.

وتوقعت السلطات خروج ما يصل إلى 800 ألف متظاهر بجميع أنحاء البلاد، اعتراضا على رفع الحكومة التدريجي لسن التقاعد، من 62 إلى 64 عاما.

ومن المفترض أن تساعد الإصلاحات المثيرة للجدل، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في سد فجوة تلوح في الأفق في صندوق المعاشات. ومع ذلك، فإن النقابات العمالية وقطاعات كبيرة من المعارضة ترفض الإصلاحات، بوصفها غير عادلة.