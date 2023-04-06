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المجر تقرر وضع سقف لأسعار المواد الغذائية الأسبوع المقبل

المجر تقرر وضع سقف لأسعار المواد الغذائية الأسبوع المقبل
6 ابريل 2023 16:22

 قال رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، جيرجيلي جولياس، للصحفيين، إن بودابست سوف تقرر الأسبوع المقبل بشأن مسألة رفع سقف أسعار الغذاء لما بعد نهاية الشهر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وسوف يتأثر القرار ببيانات التضخم لشهر مارس، والمقرر إعلانها يوم الأربعاء المقبل، وهو اليوم الذي يوافق الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. يشار إلى أن البنك المركزي المجري ألقى بالمسؤولية في تأجيج أحد أعلى معدلات نمو أسعار الغذاء في العالم على قيام الحكومة بوضع سقف للأسعار، من خلال دفع تجار التجزئة لزيادة تكاليف السلع غير المنظمة.

المصدر: د ب أ
المجر
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