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البرهان: عازمون على استكمال العملية السياسية في السودان

رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان
6 ابريل 2023 13:36

أكّد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عزمه على استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بـ "السرعة المطلوبة" .

وقال في بيان نشر اليوم عقب إعلان قوى الاتفاق الإطارى تأجيل توقيع الاتّفاق السياسي الذي كان مقرّراً اليوم، إن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها، لافتاً إلى أن "الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية".

وكانت قوى"الحرّية والتغيير" الموقعة على الاتفاق الإطارى في السودان نشرت بياناً أعلنت فيه تأجيل توقيع الاتفاق السياسي الذي كان مقرّراً اليوم.

ودعت السودانيين للمشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات وشدّدت على ضرورة التمسّك بالسلمية.

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المصدر: وكالات
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السودان
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