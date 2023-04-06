الرئيس الفرنسي يباشر محادثاته في بكين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة في متحف الطوب الأحمر في بكين
6 ابريل 2023 11:24
باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس محادثاته في بكين لبناء "طريق مشترك" مع الصين قبل أن يلتقي نظيره شي جين بيغ.
وقال الرئيس الفرنسي في مستهل اجتماع أول في قصر الشعب مع رئيس الوزراء لي كيانغ، "القدرة على تشارك تحليل مشترك وبناء طريق مشترك أمر بالغ الأهمية".
وشدد على أهمية "الحوار بين الصين وفرنسا في هذه المرحلة المضطربة التي نمر بها". ويعقد ماكرون لقاء منفردا بعد الظهر مع نظيره الصيني قبل أن تنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار اجتماع ثلاثي.
ورأى الرئيس الفرنسي الأربعاء في اليوم الأول من زيارة الدولة التي يجريها أن بكين يمكنها أن تضطلع "بدور رئيسي لإيجاد طريق يفضي إلى السلام" في أوكرانيا.
زيارة ماكرون التي تستمر ثلاثة يرافقه خلالها رئيس أكثر من 50 شركة فرنسية بينها إيرباص وكهرباء فرنسا.