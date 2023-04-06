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مقتل 4 أطفال في هجوم على دار رعاية في البرازيل

مقتل 4 أطفال في هجوم على دار رعاية في البرازيل
6 ابريل 2023 09:17

قالت الشرطة البرازيلية، إن أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 7 سنوات قتلوا على يد رجل في مدينة بلوميناو جنوبي البرازيل يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وقال أوليسيس جابرييل، قائد الشرطة المدنية في ولاية سانتا كاتارينا، إنه تم نقل أطفال آخرين مصابين إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج وإن حالتهم مستقرة.

وقالت الشرطة إن رجلاً 25 عاماً قفز من فوق سور دار رعاية نهارية خاصة، حيث هاجم الأطفال المتواجدين، ثم سلم نفسه في مركز للشرطة وتم وضعه قيد الاعتقال.

ولا تزال الشرطة تحاول تحديد دوافع الهجوم بعد ساعات من وقوعه.

يشار إلى أن الرجل أثار انتباه سلطات إنفاذ القانون البرازيلية عدة مرات، من بين أمور أخرى لقيامه بطعن زوج والدته من قبل.

وأعلنت السلطات الحداد لمدة ثلاثين يوماً في بلوميناو وتم إيقاف الدراسة.

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المصدر: وكالات
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