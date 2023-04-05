فرنسا أحبطت عشرات الهجمات الإرهابية منذ 2017

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأربعاء، إن قوات الأمن في بلاده أحبطت 41 هجوما إرهابيا منذ عام 2017، بينهم نحو 10 منذ عام 2022. وأضاف دارمانان، في تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم" التلفزيونية غداة توقيف مراهق للاشتباه في إعداده هجوما، إن "التهديد الإرهابي بشكل عام قوي للغاية". واعتقلت عناصر من الإدارة العامة للأمن الداخلي، الفتى الذي يبلغ من العمر 14 عاما للاشتباه في تبنيه عقيدة تنظيم داعش الإرهابي والإعداد لتنفيذ "أعمال عنيفة"، في إقليم "الألزاس" بشرق فرنسا. ونقلت قناة "فرنسا 24" عن مصدر مطلع على الملف قوله إن الفتى "كان يعتزم صنع متفجرات"، مشيرا إلى أن "عمليات التفتيش التي لا تزال جارية أظهرت بالفعل أنه قام بصنعها". في هذا السياق، كشف دارمانان أن تسعة من الهجمات التي أحبطت، نُسبت إلى اليمين المتطرف فيما نسب هجوم واحد إلى اليسار المتطرف.

المصدر: د ب أ