انتشال 5 آلاف جثة من ضحايا «داعش» منذ تحرير الموصل

هدى جاسم (بغداد)

كشفت فرق الأنقاض التابعة لمديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى العراقية عن انتشال أكثر من 5 آلاف جثة تعود لضحايا تنظيم «داعش» الإرهابي منذ إعلان تحرير مدينة الموصل.

وقال مصدر مسؤول في الدفاع المدني إن فرق الأنقاض تمكنت من انتشال نحو 5163 جثة موزعة في أيمن وأيسر مدينة الموصل.

وأضاف أن نحو 2667 من هذه الجثث معلومة الهوية والأخرى مجهولة الهوية، لافتاً إلى أن فرق الأنقاض مستمرة في البحث عن الجثث في مدينة الموصل رغم دخول العام السابع على تحرير المدينة.

وفي سياق آخر، أعلن مصدر في شرطة نينوى عن عودة 65 عائلة نازحة من «مخيم الجدعة» إلى مناطق سكناها بالمدينة القديمة.

وقال المصدر إن «نحو 65 عائلة نازحة عادت إلى مناطق إقامتها الأصلية بعد إعادة إعمار منازلها من قبل الحكومة المحلية واستتباب الأمن في مناطقها، إضافة إلى تدقيق وصحة سلامة موقفها الأمني». في غضون ذلك، اعتبر العراق حلف شمال الأطلسي «الناتو» شريكاً استراتيجياً مهماً له.