ضبط 14 إرهابياً في الجزائر

الجزائر (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، عن إلقاء القبض على 14 عنصراً دعموا الجماعات الإرهابية خلال الفترة ما بين 29 مارس والـ4 من أبريل الجاري، في عمليات منفصلة عبر أنحاء البلاد.

وأوقفت قوات الجيش الجزائري، وفق بيان للوزارة، 44 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات، كبيرة من المخدرات ونحو 30 ألف قرص مؤثرات عقلية.

وأشار البيان إلى توقيف 174 شخصًا بكل من محافظات تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وتندوف وجانت، وضبطت مركبات ومعدات توليد الطاقة الكهربائية ومطارق ضاغطة وجهاز كشف عن المعادن و66 طناً من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.