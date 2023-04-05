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تركيا تدعو وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لزيارتها

مولود تشاووش أوغلو
6 ابريل 2023 02:35

أنقرة (وكالات)

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أفاد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده ستستقبل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، لافتاً إلى أن أنقرة وجهت أيضاً دعوة رسمية لوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، لزيارتها.
ويناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي الأزمة في أوكرانيا والتعاون في مجال الطاقة واتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، خلال زيارة لوفد روسي تستمر يومين.
وقدمت تركيا نفسها كوسيط محتمل بين كييف وموسكو في الصراع المستمر منذ 13 شهراً، إذ توسطت في الإنجاز الدبلوماسي المهم الوحيد حتى الآن المتمثل في صفقة تُسهل تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود على الرغم من حصار روسي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن لافروف وجاويش أوغلو سيستغلان الزيارة يومي الخميس والجمعة لمناقشة «الوضع في أوكرانيا»، إضافة إلى التشاور بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الإقليمية والدولية.
وأضافت الوزارة أن «الوزيرين سيتبادلان الآراء حول الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية، ويناقشان مبادئ وسبل التسوية السلمية للصراع، وهو أمر ممكن فقط إذا أخذت كييف في اعتبارها المصالح والمخاوف الروسية».
وقالت موسكو إن لافروف وجاويش أوغلو سيناقشان أيضاً وضع اتفاق الحبوب الذي قالت روسيا الشهر الماضي إنه سيُمدد 60 يوماً على الرغم من سعي الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا لإعادة تمديده لمدة 120 يوماً.

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