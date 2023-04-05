نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق لـ«الاتحاد»: الدفاع عن باخموت يمنح كييف وقتاً للاستعداد لـ«هجوم مضاد»

عبدالله أبوضيف، وكالات (القاهرة، كييف)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن قوات بلاده تواجه موقفاً عصيباً للغاية في مدينة باخموت، التي تقع في الشرق، لكن كييف ستتخذ قرارات «متناسبة» لحمايتها إذا خاطرت بالتعرض للتطويق بالكامل من القوات الروسية، فيما أكد نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق ليونيد بولياكوف أن الدفاع عن المدينة يمنحنا وقتاً للتدريب من أجل الاستعداد لشنّ هجوم مضاد.

وقال بولياكوف، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «إن الدفاع عن باخموت يسمح لأوكرانيا باستنفاد الهجوم الروسي، وكسب الوقت للاحتياطي التدريبي للهجوم الأوكراني المضاد في المستقبل»، مشيراً إلى الدور النفسي لحقيقة أن الروس غير قادرين السيطرة على هذه المدينة الصغيرة إلى حد ما منذ تسعة أشهر تقريباً. وأضاف: إننا عازمون على الاستمرار في الدفاع عن باخموت بكل الوسائل. وأوضح بولياكوف لـ«الاتحاد»، أن أوكرانيا تحتاج إلى قدر معين من أنظمة الأسلحة الفعالة الحديثة، بما في ذلك دبابات «ليوبارد 2»، وأنواع أخرى مماثلة، لتحرير أراضيها، فيما تتجلى أهمية «ليوبارد 2» لأوكرانيا من خلال مزاياها على دبابات القتال ذات التصميم السوفييتي في الخدمة حالياً في كل من روسيا وأوكرانيا.

وفي هذه الأثناء قال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في بولندا، إن القوات الأوكرانية تتقدم قليلاً في بعض الأحيان في باخموت، لكن سرعان ما تجبرها القوات الروسية على التقهقر، لكنها ما زالت داخل المدينة.

وتشهد باخموت، في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، أحد أطول معارك الحرب وأكثرها ضراوة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي دخل عامه الثاني.

وقال زيلينسكي «بالنسبة لي الأمر الأكثر أهمية هو عدم خسارة جنودنا وبالطبع إذا اشتعلت الأحداث أكثر من ذلك في وقت من الأوقات وهناك خطر بأننا سنخسر جنودنا بسبب الحصار بالطبع سيقوم القادة العسكريون هناك باتخاذ القرارات المتناسبة الصائبة».

وبدا أن هذا التصريح يتضمن إشارة لفكرة الانسحاب.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مع رئيس بولندا في وارسو. وتأتي زيارته في وقت من المتوقع فيه أن تشن أوكرانيا في الأسابيع أو الشهور المقبلة هجوماً مضاداً لاستعادة السيطرة على مناطق في الجنوب والشرق من القوات الروسية. ودعا زيلينسكي حلفاء بلاده إلى زيادة الدعم العسكري، قائلاً إنه كلما زادت الذخيرة التي تصل إلى بلاده من الشركاء في الغرب ستتمكن أوكرانيا من القتال بشكل أسرع ضد القوات الروسية في باخموت وفي أماكن أخرى.