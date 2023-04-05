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مقتل 5 بإعصار ضرب وسط الولايات المتحدة

مقتل 5 بإعصار ضرب وسط الولايات المتحدة
6 ابريل 2023 02:35

واشنطن (وكالات) 

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قضى 5 أشخاص على الأقل، أمس، جراء إعصار ضرب ميزوري، حسبما أعلنت سلطات الولاية الواقعة في وسط الولايات المتحدة.وجاء في رسالة وجّهها المتحدّث باسم شرطة المرور في ميزوري السرجنت كلارك باروت: «خمس وفيات مؤكدة».
وأظهرت مشاهد بثّتها قناة «فوكس 2» المحلية أشجاراً مقتلعة ومنازل مدمّرة في قرية غلينالين الواقعة في جنوب شرق الولاية.
وقال مأمور مقاطعة بولينغر كايسي غراهام: إن قرى عدّة في المقاطعة «ضربها ما يبدو أنه إعصار كبير في الصباح الباكر». وتابع المأمور: «عمليات البحث والإنقاذ جرت طوال النهار ولا تزال مستمرّة».
وتُعتبر الأعاصير ظاهرة يصعب التنبّؤ بها، وهي شائعة في الولايات المتحدة، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب. وأدّت الأعاصير والعواصف الرعدية التي اجتاحت ولايات أميركية عدّة في نهاية الأسبوع الماضي إلى مقتل 32 شخصاً على الأقلّ، وفق السلطات. وأعلنت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية تينيسي جنوب البلاد، الأحد الماضي، تسجيل 15 حالة وفاة مرتبطة بسوء الأحوال الجوية. واجتاح إعصار ولاية ميسيسيبي قبل أسبوع، وهو ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وخلّف أضراراً جسيمة بالممتلكات. وزار الرئيس الأميركي جو بايدن المنطقة يوم الجمعة الماضي.

ولاية ميزوري الأميركية
أميركا
إعصار
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