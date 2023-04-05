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إعلان تأجيل توقيع الاتفاق السياسي في السودان

إحدى جلسات المرحلة النهائية للعملية السياسية (أرشيفية)
6 ابريل 2023 01:47

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان ، الأربعاء، تأجيل مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة تنتهي بتنظيم الانتخابات.

وقال بيان للتحالف إن المناقشات بشأن إعادة هيكلة الجيش أحرزت تقدما لكنها لم تنته بعد، مما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق.

وكان من المقرر توقيع الاتفاق في الأول من أبريل الجاري قبل تحديد موعد جديد له الخميس 06 أبريل الحالي.

ولم يذكر البيان الموعد الجديد لتوقيع الاتفاق.

وتترقب قطاعات واسعة من الشعب السوداني توقيع «الاتفاق السياسي النهائي».

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المصدر: وكالات
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اتفاق
السودان
قوى الحرية والتغيير
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