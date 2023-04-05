ماكرون يبدأ زيارة للصين لبحث الأزمة الأوكرانية

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى الصين في أول زيارة له إلى بكين منذ عام 2019.
ترافقه في الزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي ستنضم إليه في زيارة هي الأولى بالنسبة لها منذ توليها المنصب قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
في مستهل زيارة الدولة، حذر ماكرون من مخاطر الابتعاد عن الصين وقال إنه ينبغي على أوروبا أن تقاوم الحد من العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الصين
وذكر الرئيس الفرنسي أن الحفاظ على الحوار مع الصين أمر مهم نظرا لعلاقاتها الوثيقة مع روسيا. وردا على سؤال حول مخاوف الغرب من احتمال أن تفكر بكين في إرسال أسلحة إلى موسكو، قال ماكرون إن أي دولة تفعل ذلك ستكون متواطئة في انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف أن ذلك "ليس من مصلحة الصين".
وقبيل زيارته إلى الصين، تحدث ماكرون مع نظيره الأميركي جو بايدن بشأن التواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ للتعجيل بإنهاء الأزمة الأوكرانية.
وقال ماكرون للصحفيين عند السفارة الفرنسية في بكين "هناك أصوات تعلو وتعبر عن قلق شديد إزاء مستقبل العلاقات بين الغرب والصين وأدت بشكل ما إلى استنتاج أن هناك دوامة لا مفر منها من التوترات المتفاقمة".
وأضاف أن هناك انطباعا بأن الانفصال عن الاقتصاد الصيني يجري بالفعل وأنه لم يتبق سوى تحديد وتيرة ذلك وشدته.
وقال "لا أصدق، بأي حال من الأحوال، لا أريد أن أصدق هذا السيناريو".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، إن على الاتحاد الأوروبي "تقليل المخاطر" في العلاقات مع بكين، بما في ذلك تقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الحساسة وتقليل الاعتماد على الصين في المواد الأساسية.