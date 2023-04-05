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ألمانيا تعلن قراراً مهماً بشأن جائحة كورونا

وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ
5 ابريل 2023 22:25

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، اليوم الأربعاء، نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد في بلاده.

وقال الوزير، في برلين، إنه، على سبيل المثال، عند النظر إلى الوضع الخاص بمتحورات الفيروس والتطعيمات وحالات دخول المستشفيات التي لا تزال تحدث، عندئذ يمكن القول إن الجائحة في ألمانيا انتهت.

وأردف لاوترباخ «تغلبنا على الوباء في ألمانيا بنجاح وأيضا بنتيجة جيدة».

في الوقت نفسه، قال الوزير إنه يفهم أن هناك مصلحة في السؤال عن الأخطاء التي وقعت، لكن استراتيجية المواجهة نجحت بوجه عام «وقد نجحت فقط لأن العقلاء وهؤلاء الذين لديهم استعداد للمساعدة في ألمانيا، تغلبوا على التحديات».

وأضاف لاوترباخ «أعتقد أن إغلاق المدارس لفترات طويلة لم يكن ضروريا على هذا النحو».

يذكر أن خطوات الإغلاق، التي اتخذت للحد من انتشار الفيروس، شملت إغلاق المدارس ودور الرعاية النهارية في جميع أنحاء ألمانيا.

كان مجلس خبراء كورونا، التابع للحكومة الألمانية، عقد آخر اجتماعاته في ديوان المستشارية، أمس الثلاثاء، والتقى بمناسبة انتهاء عمله المستشار الألماني أولاف شولتس.

يذكر أن المجلس يضم 19 عالما وكان بدأ عمله في نهاية 2021 ونشر 12 بيانا عن جوانب تتعلق بإدارة الأزمة. وأوقف المجلس عمله حاليا نظرا للوضع الهادئ للجائحة.

تنتهي آخر التعليمات الخاصة بكورونا، الواردة في قانون الحماية من العدوى والمعمول بها على مستوى ألمانيا، بحلول عيد الفصح حيث ينتهي العمل بالارتداء الإجباري للكمامة بالنسبة لزائري العيادات والمستشفيات ودور الرعاية بعد غد الجمعة.

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المصدر: د ب أ
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