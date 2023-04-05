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حريق في مبنى لوزارة الدفاع الروسية قرب الكرملين

حريق في وسط موسكو
5 ابريل 2023 21:48

ذكرت وكالة "تاس" للأنباء، نقلا عن أجهزة الطوارئ، أن حريقا اندلع في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية في وسط العاصمة موسكو مساء اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات، تداولتها وسائل إعلام رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد عمود محدود من الدخان الأسود من مقر وزارة الدفاع في شارع "زنامنكا" في موسكو بالقرب من الرئاسة الروسية.

ولم ترد، على الفور، تفاصيل عن سقوط إصابات أو سبب الحريق.

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المصدر: وكالات
موسكو
حريق
وزارة الدفاع
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