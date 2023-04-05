بولندا تؤيد انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أنّ بولندا تدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وستطلب ضمانات أمنية إضافية لأوكرانيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة هذا الصيف في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا. وقال دودا، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يجري زيارة رسمية إلى وارسو، "نحاول الحصول على ضمانات لأوكرانيا... تعزّز القدرات العسكرية وتعزّز أيضاً شعور الشعب الأوكراني بالأمان". وأضاف "أنا مقتنع بأنّنا سنكون قادرين على الحصول على مثل تلك الضمانات لأوكرانيا، مقدّمة لعضويتها الكاملة في الحلف الأطلسي في المستقبل". من جهة أخرى، أشار الرئيس البولندي إلى أنّ بلاده مستعدّة لتسليم كييف "مستقبلاً" كامل أسطولها من مقاتلات "ميغ-29" سوفياتية الطراز. وقال إنّ بولندا، التي سبق أن زوّدت أوكرانيا بثماني مقاتلات "ميغ-29" على أن ترسل إليها قريباً ستّاً أخرى، ستكون "مستقبلاً مستعدّة لتسلم أوكرانيا كامل أسطولها من (مقاتلات) ميغ" أي ما مجموعه حوالى ثلاثين طائرة. وأضاف أنّ هذا الأمر "رهن باتفاق مع حلفاء" بولندا في حلف شمال الأطلسي. وأوضح الرئيس البولندي أنّ وارسو بحاجة لضوء أخضر لتسليم أوكرانيا هذا الأسطول لأنّ مقاتلات "ميغ-29" التي ما زالت بحوزة سلاح الجوّ البولندي "تمّ تكييفها مع معايير حلف شمال الأطلسي"، لا سيّما في ما يتعلّق بأنظمة الاتّصالات والقدرة على تنفيذ مهام مراقبة في المجال الجوي للحلف. وأضاف أنّ بلاده "ستظلّ بحاجة" لمقاتلات "ميغ-29" في المدى المنظور، لكن مع تسلّمها قريباً مقاتلات من طرازي "إف إيه-50" الكورية الجنوبية الجديدة و"إف-35" الأميركية، ستتمكّن من تزويد كييف بالمقاتلات القديمة. ومن المتوقع أن تتسلّم بولندا أول طائرة مقاتلة من أصل 50 طائرة من طراز "إف إيه-50" قبل نهاية العام الجاري، بينما يُتوقّع أن تتسلّم أول طائرة مقاتلة من أصل 32 طائرة من طراز "إف-35" مطلع العام المقبل. وشكر الرئيس الأوكراني نظيره البولندي على "دعمه الثابت" عبر المسار الذي يقود أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال "لقد حصلنا على وضع مرشّح بفضل العديد من الشركاء، وخصوصاً بولندا". وأكّد زيلينسكي أنّ "من المهم أن تكون بولندا أحد الشركاء الرئيسين في إعادة إعمار أوكرانيا"، بعد الأزمة الحالية. أخبار ذات صلة تركيا تدعو وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لزيارتها نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق لـ«الاتحاد»: الدفاع عن باخموت يمنح كييف وقتاً للاستعداد لـ«هجوم مضاد»

المصدر: آ ف ب