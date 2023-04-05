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الجامعة العربية تحذر من "تهديد استقرار المنطقة" إثر أحداث المسجد الأقصى

قوات إسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى
5 ابريل 2023 21:06

حذرت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، من "دوامة عنف تهدد الاستقرار في المنطقة والعالم"، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك في القدس.

عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في مقرها في العاصمة المصرية القاهرة "لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على حياة ومقدسات الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة".

ورفضت الجامعة، التي اجتمع مجلسها بناء على طلب الأردن "المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا".

ودانت، في بيان إثر الاجتماع الطارئ "محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم".

وأكدت الجامعة أن هذه الاعتداءات "تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

 

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