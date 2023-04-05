الخميس 6 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كندا قلقة من اقتحام المسجد الأقصى

جنود إسرائيليون داخل باحة المسجد الأقصى
5 ابريل 2023 21:02

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تشعر بقلق بالغ من "الخطاب المشتعل" وأحداث العنف واقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وقال ترودو للصحفيين "نحن بحاجة إلى أن نرى تحولا في نهج الحكومة الإسرائيلية. وكندا، كصديق عزيز وحميم وثابت لإسرائيل، تقول إنها تشعر بقلق عميق بشأن النهج الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية".

ودعا ترودو إلى تهدئة الوضع.

أخبار ذات صلة
اقتحام مدان
ردود فعل عربية ودولية على اقتحام إسرائيل المسجد الأقصى
المصدر: رويترز
القدس
المسجد الأقصى
اقتحام
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
عربي ودولي
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
اليوم 02:35
أرشيفية
عربي ودولي
انتشال 5 آلاف جثة من ضحايا «داعش» منذ تحرير الموصل
اليوم 02:35
سفينة تخزين الغاز في حقل قبالة سواحل لبنان (أرشيفية)
عربي ودولي
«الثروات الطبيعية».. أحدث ضحايا الأزمات في لبنان
اليوم 02:35
مولود تشاووش أوغلو
عربي ودولي
تركيا تدعو وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لزيارتها
اليوم 02:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©