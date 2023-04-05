المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
من المسجد الأقصى
5 ابريل 2023 19:45
دان المغرب «بشدة»، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن المملكة تؤكد «ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة، والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة».
وجدد البيان التعبير عن «رفض المملكة المغربية لمثل هذه الممارسات، التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا».
وعاد الهدوء إلى الحرم القدسي بعد صدامات عنيفة جرت ليلا بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت مئات منهم.