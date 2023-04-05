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بوتين: علاقاتنا مع أميركا تمر «بأزمة عميقة»

بوتين خلال مراسم في الكرملين لتلقى أوراق اعتماد 17 سفيراً أجنبياً جديداً
5 ابريل 2023 18:00

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين أميركا وروسيا «تمر بأزمة عميقة»، كما اتهم واشنطن بأنها وراء العملية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين القول اليوم الأربعاء خلال مراسم في الكرملين لتلقى أوراق اعتماد 17 سفيراً أجنبياً جديداً، إن التشجيع الأميركي على «ثورات الألوان» أدى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا مستمرة في التأكيد على «المساواة واحترام السيادة في العلاقات. كما اتهم بوتين الاتحاد الأوروبي باختيار سياسة «الصدام مع روسيا».

 

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