ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيئ في أفغانستان إلى 21 قتيلاً

أعلن مسؤول أفغاني، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً خلال الأسبوعين الماضيين في أفغانستان، إثر هطول الأمطار الغزيرة وحدوث زلازل.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، شفيع الله رحيمي، للصحفيين إن هناك 102 شخص آخرين أصيبوا. وأوضح رحيمي أن الأضرار لحقت بأكثر من 2600 منزل، مضيفاً أن هناك المئات من الحيوانات التي نفقت أيضاً.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد دُمرت آلاف الأفدنة من المحاصيل.

وتعتبر الفيضانات الموسمية من الأحداث السنوية في أفغانستان، إلا أن عقوداً من الصراع، إلى جانب التدهور البيئي والاستثمارات غير الكافية للحد من أخطار الكوارث، ساهمت في زيادة حالة الضعف لدى الأفغان، بحسب ما قالته الأمم المتحدة.

كما أوضحت الأمم المتحدة أن البلاد تعاني من أكبر وأخطر أزمة إنسانية في العالم، محذرة من مواجهة ملايين الأشخاص لخطر المجاعات في حال عدم حصولهم على مساعدات لإنقاذ حياتهم.