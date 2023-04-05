الخميس 6 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيئ في أفغانستان إلى 21 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيئ في أفغانستان إلى 21 قتيلاً
5 ابريل 2023 17:46

أعلن مسؤول أفغاني، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً خلال الأسبوعين الماضيين في أفغانستان، إثر هطول الأمطار الغزيرة وحدوث زلازل.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، شفيع الله رحيمي، للصحفيين إن هناك 102 شخص آخرين أصيبوا. وأوضح رحيمي أن الأضرار لحقت بأكثر من 2600 منزل، مضيفاً أن هناك المئات من الحيوانات التي نفقت أيضاً.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد دُمرت آلاف الأفدنة من المحاصيل.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
مقتل 6 «دواعش» في أفغانستان

وتعتبر الفيضانات الموسمية من الأحداث السنوية في أفغانستان، إلا أن عقوداً من الصراع، إلى جانب التدهور البيئي والاستثمارات غير الكافية للحد من أخطار الكوارث، ساهمت في زيادة حالة الضعف لدى الأفغان، بحسب ما قالته الأمم المتحدة.

كما أوضحت الأمم المتحدة أن البلاد تعاني من أكبر وأخطر أزمة إنسانية في العالم، محذرة من مواجهة ملايين الأشخاص لخطر المجاعات في حال عدم حصولهم على مساعدات لإنقاذ حياتهم.

المصدر: د ب أ
أفغانستان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
عربي ودولي
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
اليوم 02:35
أرشيفية
عربي ودولي
انتشال 5 آلاف جثة من ضحايا «داعش» منذ تحرير الموصل
اليوم 02:35
سفينة تخزين الغاز في حقل قبالة سواحل لبنان (أرشيفية)
عربي ودولي
«الثروات الطبيعية».. أحدث ضحايا الأزمات في لبنان
اليوم 02:35
مولود تشاووش أوغلو
عربي ودولي
تركيا تدعو وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لزيارتها
اليوم 02:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©