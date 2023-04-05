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«يوروبول» تغلق أكبر منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم

مقر وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول في لاهاي
5 ابريل 2023 17:15

أعلنت الشرطة الأوروبية «يوروبول»، اليوم الأربعاء، أنّه تمّ بفضل عملية أمنية دولية إغلاق إحدى أكبر منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.

وقالت يوروبول في بيان إنّ «عملية بوليسية غير مسبوقة شاركت فيها 17 دولة أتاحت تفكيك (جينيسيس ماركت)، أحد أخطر الأسواق» الإلكترونية المخصصة للجريمة في العالم.

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المصدر: وكالات
قرصنة إلكترونية
قرصنة
يوروبول
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