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عربي ودولي
برلسكوني في العناية المركزة
سيلفيو برلسكوني
5 ابريل 2023 17:03
نُقل رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (86 عاماً) إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب، حسبما ذكر مصدر مقرب من رجل الأعمال لوكالة فرانس برس الأربعاء.
وقال المصدر إن سيلفيو برلسكوني في قسم جراحة القلب في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو (شمال)، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام إيطالية.
بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (انسا)، أدخل برلسكوني إلى المستشفى صباحاً وحالته «مستقرة حالياً».
دخل برلسكوني الذي ينتمي حزبه «فورتسا إيطاليا» إلى الائتلاف الحكومي برئاسة جورجيا ميلوني، عدة مرات إلى المستشفى في الآونة الأخيرة، كان آخرها الأسبوع الماضي لإجراء فحوصات، بحسب ما أعلنت أوساطه.
في أبريل 2021، أدخل الملياردير إلى المستشفى لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب «مضاعفات كوفيد-19» الذي أصيب به في سبتمبر 2020.
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المصدر: وكالات
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