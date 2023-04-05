الرئيس الأوكراني يقوم بأول زيارة رسمية إلى بولندا

بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية الأولى إلى بولندا، الحليفة الرئيسية، لشكرها على مساعدتها في مواجهة الهجوم الروسي وبحث العلاقات الأمنية والاقتصادية المستقبلية بين البلدين.
بدأت الزيارة التي أحيط برنامجها المفصل بسرية تامة حتى اللحظة الأخيرة، بحفل استقبال رسمي أمام القصر الرئاسي على وقع الأناشيد العسكرية.
من فندق مجاور لمقر الرئيس البولندي أندريه دودا ينزل فيه، عبر زيلينسكي مرتدياً زيه العسكري التقليدي رفقة زوجته مسافة الخمسين متراً الفاصلة في سيارة ليموزين محاطاً بحماية أمنية مشددة.
وسيعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره البولندي ثم لقاء عاماً في باحة القصر الملكي بعد الظهر.
وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرغي نيكيفوروف إن زيارة زيلينسكي وزوجته ستشمل «خصوصاً محادثات مع الرئيس اندريه دودا ورئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي وتوقيع وثائق ثنائية».
وأضاف أن الرئيس سيلتقي ممثلين عن شركات بولندية خلال منتدى أعمال أوكراني-بولندي، ورئيسي مجلسي البرلمان ومتطوعين ورجال إنقاذ إلى جانب رؤساء بلديات مدن تقع على طول الحدود مع أوكرانيا.