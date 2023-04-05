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الكرملين: موسكو لا ترى أي آفاق لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

الكرملين: موسكو لا ترى أي آفاق لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا
5 ابريل 2023 16:38

 أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يرى أي آفاق لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا حتى الآن، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاربعاء.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال بشأن كيفية تقييم الكرملين لاحتمال استئناف المفاوضات مع كييف على خلفية التصريحات بأن الرئيس الاوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ذهب إلى بولندا في زيارة رسمية لمناقشة كيفية العودة إلى المفاوضات مع روسيا، مع الرئيس البولندي أندريه دودا، وكذلك تصريحات وزارة الخارجية الصينية بأن الصين مستعدة لمناقشة التنظيم السياسي للصراع في أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي: "لا نرى أي احتمالات لذلك حتى الآن، لذلك لا يوجد شيء نضيفه هنا".

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وقال بيسكوف للصحفيين إن "انضمام فنلندا إلى الناتو بالطبع لا يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن والقدرة على التنبؤ في القارة الأوروبية. هذا يشكل تهديدا إضافيا لنا، ويلزمنا باتخاذ إجراءات ضرورية لإعادة التوازن إلى كل نظام الأمن".

وأضاف أنه لا يمكن حتى الآن تسمية خطوات محددة لإعادة التوازن، وأن هذا يتطلب بعض الوقت. ونوه إلى أن "هذا ليس عملا لمرة واحدة - بل عملية تتطلب وقتا، ولكن، كل ما يتطلبه ضمان أمننا سيتم الأخذ به". وفي سياق آخر، أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتبادل الآراء حول خطة مينسك للسلام في أوكرانيا، مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر: د ب أ
الكرملين
روسيا
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