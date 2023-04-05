العراق: «الناتو» شريك استراتيجي

التشيك توافق على انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»
5 ابريل 2023 16:12
اعتبرالعراق حلف شمال الأطلسي «ناتو» شريكاً استراتيجياً مهماً له.
وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقة مع حلف الناتو خلال اتصال عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة مع الأمين العام المساعد لعمليات حلف الناتو، في مقر الحلف ببروكسل، توماس كوفير، بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني ماريا اينوتشي.
وبحث الجانبان، «تعزيز التعاون والشراكة بين العراق وحلف الناتو، واستمرار الدعم الذي يقدمه الحلف، لبناء وتطوير قدرات القوات العراقية من خلال الاستشارة والتدريب».
وأكد الأعرجي «حرص العراق على تطوير العلاقة مع الناتو، بوصفه شريكاً استراتيجياً مهماً» ونوّه إلى أن «الفرصة متاحة بوجود الشركاء الدوليين لتطوير قابليات القوات الأمنية العراقية، لاسيما قوات وزارة الداخلية»، مؤكداً في الوقت نفسه «ضرورة دعم العراق في مجال الأمن السيبراني، لما يشكله من أهمية وحاجة تواكب التطور التكنولوجي الحاصل في العالم».
وتلقى الأعرجي دعوة من حلف الناتو لزيارة بروكسل «من أجل تعزيز الشراكة وبناء استراتيجية عمل مع الحلف»، بحسب البيان.
من جانبه، أشار الأمين العام المساعد لعمليات حلف الناتو في مقر الحلف ببروكسل، توماس كوفير، إلى أن الدعم الذي يقدمه حلف الناتو للقوات العراقية هو «استشاري وتدريبي، وليس قتالياً»، مؤكداً «استمرار بعثة الحلف في العراق بدعم القوات العراقية وتلبية متطلباتها من ناحية الاستشارة والتدريب».