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بايدن يقوم بجولة تشمل المملكة المتحدة وإيرلندا

جو بايدن
5 ابريل 2023 16:09

يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بجولة تشمل المملكة المتحدة وإيرلندا من 11 إلى 14 أبريل على ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

ويزور بايدن بلفاست أولا في الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقية الجمعة العظيمة قبل أن يتوجه إلى إيرلندا حيث يلقي كلمة في دبلن.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
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