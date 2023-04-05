ماكرون: للصين دور رئيسي لإحلال السلام في أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في مستهل زيارة دولة للصين تهدف إلى إحياء الحوار مع نظيره الصيني، أنه يمكن لبكين أن «تلعب دوراً رئيسياً» لإيجاد «طريق يؤدي إلى السلام» في أوكرانيا.
وأكد ماكرون أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الصينية، في بداية هذه الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام: «اقترحت الصين خطة سلام (...) وتظهر بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام».
وقال ماكرون: إن الصين «نظراً لعلاقاتها الوثيقة مع روسيا التي أعيد التأكيد عليها في الأيام الأخيرة» مع زيارة الرئيس الصيني لموسكو «يمكنها أن تضطلع بدور رئيسي» في حل النزاع، لذا فإن «الحوار» مع سلطات بكين «أمر ضروري جداً».
سعى الرئيس الفرنسي الذي لم يزر الصين منذ 2019 بسبب الأزمة الصحية، إلى الابتعاد عن نهج المواجهة المعتمد من جانب الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة حيال الصين.