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رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني في العناية المركزة

رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني في العناية المركزة
5 ابريل 2023 15:46

 قال مصدر سياسي لرويترز اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في العناية المركزة بمستشفى سان رافاييل في ميلانو.

وعانى برلسكوني، وهو ملياردير وأحد أقطاب الإعلام، من مشكلات صحية متكررة في السنوات القليلة الماضية وخرج من المستشفى الأسبوع الماضي.

وخضع برلسكوني (86 عاماً)، الذي شغل منصب رئاسة الوزراء أربع مرات، لجراحة كبرى في القلب في 2016، كما أنه يعاني من سرطان البروستاتا. ودخل إلى المستشفى مراراً على مدى الأعوام القليلة المنصرمة بعد أن أصيب بكوفيد-19 في 2020.

ولم يرد المستشفى بعد على طلب تعليق. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (إيه.جي.آي) أن برلسكوني في وحدة عناية مركزة لأمراض القلب.

المصدر: رويترز
سيلفيو برلسكوني
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