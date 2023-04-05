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وزراء خارجية الناتو يستأنفون اجتماعاتهم لليوم الثاني

الأمين العام لحلف الناتو خلال اجتماع في مقر الناتو في بروكسل
5 ابريل 2023 13:48

استأنف وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي اجتماعاتهم لليوم الثاني في بروكسل.
ويبحث الوزراء عدداً من القضايا التي تهم دولهم وخاصة في المجال العسكري من خلال تكريس قدرات إضافية لشؤون الدفاع ورفع النفقات العسكرية.
كما يعقد الوزراء اجتماعاً مع نظرائهم من أستراليا واليابان ونيوزيلندا.
وكان الحلف الأطلسي وافق اليوم في الاجتماعات الوزارية على ضم فنلندا لتصبح العضو الـ31 في حلف "الناتو".

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المصدر: وكالات
حلف شمال الأطلسي
بروكسل
الناتو
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