الخميس 6 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة توجه رسالة خاصة للنساء في خطاب الوداع

جاسيندا أرديرن تلقي خطاب الوداع في البرلمان في ويلينجتون ، نيوزيلندا
5 ابريل 2023 12:27

حثت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، جاسيندا أرديرن النساء على عدم السماح للأمومة بالوقوف في طريق الأدوار القيادية، فيما نأت بنفسها عن المعترك السياسي.

وقالت أرديرن، 42 عاماً، في خطاب الوداع أمام البرلمان اليوم الأربعاء في ويلينجتون "انسحب وأنا أعلم إنني كنت أماً على أفضل ما يكون. يمكن أن تكوني ذلك الشخص وأن تكوني هنا". حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وسيتم تذكر أرديرن، كمديرة أزمات، قادت بلادها عبر بعض من أحلك الأيام، خلال رئاستها للوزراء التي استمرت خمس سنوات. ومن بين تلك الأحداث، هجوم كرايستشيرش الإرهابي، على مسجدين في عام 2019، والذي أودى بحياة 51 مصليا وثوران بركان أواخر هذا العام ومقتل 22 شخصا وجائحة كوفيد19- .

وقالت أرديرن "بعد أن شهدت دولتنا  لحظات مروعة من الحزن، للأسف، خلصت إلى أن الدول لا تنتقل من المأساة، بل تكون جزءا من نفسيتك. لكن الطريقة التي تنسج بها تلك اللحظات نفسها في كياننا، سيتم تحديدها بطريقة مواجهتنا لها". 

أخبار ذات صلة
نيوزيلندا... رئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن تتولى دوراً جديداً
نيوزيلندا تحيي ساعة الأرض بإطفاء الأنوار في المعالم الرئيسية والأثرية
المصدر: د ب أ
نيوزيلندا
الأمهات
جاسيندا أردرن
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
عربي ودولي
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
اليوم 02:35
أرشيفية
عربي ودولي
انتشال 5 آلاف جثة من ضحايا «داعش» منذ تحرير الموصل
اليوم 02:35
سفينة تخزين الغاز في حقل قبالة سواحل لبنان (أرشيفية)
عربي ودولي
«الثروات الطبيعية».. أحدث ضحايا الأزمات في لبنان
اليوم 02:35
مولود تشاووش أوغلو
عربي ودولي
تركيا تدعو وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لزيارتها
اليوم 02:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©