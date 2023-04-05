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مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة

مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة
5 ابريل 2023 11:36

أعلن مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام الثلاثاء عزمه حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتلوث الناجم عن الضوضاء.

وقال المدير العام للمطار في بيان، إن الطائرات ستُمنع من الإقلاع بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحاً، ولن يُسمح لها بالهبوط قبل الخامسة صباحاً.
ومن المتوقع أن تدخل هذه التغييرات في المطار، وهو من الأكبر في أوروبا، حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2025-2026.

وأوضح المدير العام لمجموعة "رويال سخيبول" رود سونداغ في بيان أن "الطريقة الوحيدة للمضيّ قدماً تتمثل في تقليص الضوضاء وزيادة النظافة والسرعة".
وأضاف "لقد فكّرنا طويلاً في النمو من دون إعطاء أهمية كبيرة للثمن الواجب دفعه".

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وأشار بيان مطار سخيبول الهولندي إلى أن حظر الرحلات الجوية الليلية سيجلب "السكينة للمنطقة المحيطة" بالمرفق الجوي في ظل اشتكاء سكان كثيرين منذ سنوات من الضجيج.
ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء من شأنه تقليص عدد الرحلات الجوية بواقع عشرة آلاف رحلة سنوياً.
كذلك، ستُحظر الطائرات الخاصة لأنها تسبب "قدراً غير متناسب من التلوث الضوضائي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل راكب".

وتتسبب الرحلات الجوية بالطائرات الخاصة في انبعاثات لثاني أكسيد الكربون تفوق تلك المتأتية من الرحلات التجارية العادية بعشرين مرة، بحسب المطار الهولندي.

المصدر: وكالات
أمستردام
هولندا
الغازات الدفيئة
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