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ماكرون يبدأ اليوم زيارة إلى الصين

ماكرون يبدأ اليوم زيارة إلى الصين
5 ابريل 2023 11:30

 قال قصر الإليزيه، أمس الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبدأ اليوم الأربعاء زيارة دولة للصين تستغرق ثلاثة أيام، حيث ستكون الأزمة الأوكرانية هي الموضوع الرئيسي.

ومن المتوقع وصول ماكرون الساعة 15:3 مساء في بكين (0715 بتوقيت جرينتش).

وسيجتمع ماكرون أولا مع الجالية الفرنسية في الصين لمناقشة العلاقات الثقافية مع الصين.

ومن المقرر أن يجري ماكرون محادثات مع الرئيس الصيني وزعيم الحزب شي جين بينج غداً الخميس، وكذلك سيجري محادثات ثلاثية مع "بينج" ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

 

 

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المصدر: وكالات
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