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الرئيس الأوكراني يصل إلى بولندا

زيلينسكي
5 ابريل 2023 10:27

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الأربعاء الى بولندا، في أول زيارة رسمية له الى هذا البلد كما أعلنت الرئاسة البولندية.
وقال مارسين بريداتش المستشار في الرئاسة البولندية لتلفزيون "تي في ان 24"، "لقد عبر السيد الرئيس الحدود البولندية. وهو في الأراضي البولندية".

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي. ويبدي زيلينسكي ودودا رغبتهما في عقد اجتماع مسائي في القلعة الملكية في وارسو مع أشخاص من أوكرانيا لجأوا إلى بولندا.

وسيلقي رئيسا الدولتين خطابين هناك.

واستقبلت بولندا حوالي 6ر1 مليون لاجئ من أوكرانيا المجاورة، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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