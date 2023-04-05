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زلزال قوي يضرب قبالة سواحل بنما

زلزال
5 ابريل 2023 08:42

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة 6.3 درجات ضرب قبالة سواحل بنما على المحيط الهادئ الثلاثاء، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو أضرار.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان سطحياً نسبياً ووقع على عمق 12 كيلومتراً. 

من جهتها، أعلنت وكالة الحماية المدنية في بنما "سينابروك" أن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجات وضرب على بعد 72 كيلومتراً من الساحل، حيث شعر به معظم سكان الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، لكن لم يبلغ عن وقوع وفيات أو أضرار.

وهز الزلزال معظم أنحاء بنما بما في ذلك العاصمة بنما سيتي، ما أثار قلق سكان المدينة التي تضم عشرات ناطحات السحاب.

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المصدر: وكالات
زلزال
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