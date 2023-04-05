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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب تونس

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب تونس
5 ابريل 2023 08:26

ضرب زلزال بقوة 4.9 على مقياس ريختر ولاية توزر في جنوب تونس مساء الثلاثاء.

وذكرت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن الزلزال وقع الساعة 17:27 بالتوقيت المحلي، وفقا لما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

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المصدر: وكالات
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